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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новых известий" и еще более 30 ресурсов

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новых известий" и еще более 30 ресурсов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в РФ по требованию Генпрокуратуры сайт "Новых известий", русскоязычных израильских СМИ "Девятого канала" и "Вестей Израиля" и ряд других ресурсов; всего в среду было заблокировано более 30 ресурсов.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировки страниц и сайтов, доступ к сайтам полностью ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

Также в среду был заблокирован сайт белорусского "Еврорадио" и эстонской газеты Postimees.

В РоссииРКН заблокировал в России "Голос Америки", "Медузу", BBC и Deutsche WelleЧитать подробнее

Кроме того, в реестр запрещенной информации внесен сайт расследовательской группы Bellingcat (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее в среду стало известно о блокировке на том же основании в РФ сайта издания "Кавказский узел" (внесен в РФ в реестр СМИ-иноагентов), которое заявило, что несмотря на это продолжит работу.

По данным организации Роскомсвобода, которая делает выгрузку из реестра запрещенной информации РКН, в среду в РФ было заблокировано более 30 ресурсов.

Ранее на основании аналогичного требования были заблокированы целый ряд сайтов российских и иностранных СМИ. Генпрокуратура потребовала их блокировки, посчитав, что они распространяют фейки о происходящем на территории Украины.

Роскомнадзор Новые известия

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