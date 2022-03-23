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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

В России заблокировали Google News

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News, поскольку он обеспечивает доступ к публикациям с фейками о российской военной спецоперации на Украине.

Это сделано по требованию Генпрокуратуры, уточнили "Интерфаксу" в ведомстве. Блокируется доступ к ресурсу news.google.com.

"Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - объяснили в РКН.

Ведомство напомнило, что недавно в России приняли закон об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК).

Ранее по той же причине в России был заблокирован доступ к ряду иностранных и российских СМИ. Журналист Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела по новой статье УК о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных под видом достоверных сообщений.

Роскомнадзор Украина Генпрокуратура
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