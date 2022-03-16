Сайт "Кавказского узла" заблокирован в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сайт издания "Кавказский узел" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) по требованию Генпрокуратуры.

"Кавказский узел" работает с 2001 года, мы всегда старались писать правдиво и честно - про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, как мы и ожидали", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале.

В издании заявили, что не намерены в связи с этим прекращать свою работу.

"Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать вас о событиях в наших с вами регионах", - говорится в сообщении.

Согласно универсальному сервису РКН по проверки блокировки в РФ страниц и сайтов, доступ ограничивается к сайту kavkaz-uzel.eu по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ранее на основании аналогичного требования были заблокированы целый ряд сайтов российских и иностранных СМИ. Генпрокуратура потребовала их блокировки, посчитав, что они распространяют фейки о происходящем на территории Украины.