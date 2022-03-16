Российские муфтии назвали спецоперацию на Украине вынужденной и оборонительной

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Муфтии Северного Кавказа, Татарстана, Саратовской области и Крыма выпустили заявление, в котором действия руководства России в связи с военной операцией на Украине.

Заявление представили организаторы конференции "Духовное служение и социальная миссия религиозных организаций в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности", которая прошла в Северной Осетии.

"Мы, представители основных религиозных мусульманских организаций России, хотим выразить поддержку руководству своей страны и полностью одобряем концепцию военной доктрины России как оборонительную", - заявили муфтии.

Они отметили, что в истории ислама есть немало примеров разрешения и оправданности превентивного удара по агрессору. Военные действия пророка Мухаммеда были оборонительными, а не наступательными, однако "с целью обороны были и случаи превентивных мер, которые производились после подтвержденности в том, что враг нарушил договор и усердствует в предательстве и агрессии".

Они напомнили, что украинские националисты на протяжении восьми лет непрерывно нарушали Минский договор, участником которого является и Россия, и готовились разрушить его окончательно.

По мнению автороа заявления, российская военная операция на Украине "по принуждению агрессора к миру" является вынужденной оборонительно-превентивной мерой с целью обезопасить Россию и всех ее граждан от реальной угрозы применения ядерного и биологического оружия со стороны НАТО и "коллективного Запада".

Исламские лидеры отдают дань глубокого уважения "мужественным соотечественникам, которые в тяжелые моменты ставят интересы людей выше собственных", а также выражают признательность и почтение родителям за то, что они "воспитали таких сыновей, которыми по праву гордится вся Россия".

"Призываем всех мусульман России крепить единство и активнее разъяснять и защищать свою позицию и интересы своей Родины в общении с мусульманами других стран", - сказано в документе.