Роскомнадзор заблокировал в России официальный сайт BBC

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры на территории РФ официальный сайт Британской радиовещательной корпорации (ВВС).

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ доступ полностью ограничен к ресурсам bbc.com, а также www.bbc.com/news (BBC News), то есть операционному подразделению компании, отвечающему за сбор и трансляцию новостей. Блокировка произошла на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ресурс bbc.co.uk, который в 1994 году стал первым сайтом BBC в интернете, пока в реестре не обнаруживается.

Ранее в РФ был заблокирован сайт Русской службы Би-би-си.

4 марта РКН сообщил, что информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, а также их проектам, заблокированы в РФ за распространение фейков о происходящем на территории Украины. В частности, заблокированы сайты изданий "Голос Америки" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), BBC, DW, Meduza (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку сайта BBC News лишь началом ответных действий на "информационную войну Запада" против России.