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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

В РФ недоступны сайты ряда изданий, в том числе "Медузы" и русской службы "Би-би-си"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Интернет-ресурсы нескольких СМИ недоступны для части пользователей в России.

Так, в ночь на пятницу в социальных сетях начала появляться информация о проблемах с доступом к сайтам базирующегося в Латвии издания "Медуза" (признано властями РФ СМИ-иноагентом), русской службы "Би-би-си", "Радио Свобода" (признано властями РФ СМИ-иноагентом), а также телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которого прекращено в РФ, а все сотрудники лишены аккредитации.

Комментариями Роскомнадзора по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее сообщалось, что у части пользователей в России в ночь на пятницу наблюдаются сбои в работе соцсети Facebook.

Россия Meduza Русская служба Би-би-си Радио Свобода Deutsche Welle

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