В России заблокировали сайт Euronews

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В России заблокирован сайт телеканала Euronews, следует из данных Роскомнадзора(РКН).

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок к страницам и сайтам, в России ограничен доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com по требованию Генпрокуратуры от 21 марта.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к материалам издания Euronews на территории России", - сообщили в ведомстве на запрос "Интерфакса".

По данным РКН, "иностранное СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции, а также информацию с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории РФ".

В РКН добавили, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ).

"За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность", - сказали в ведомстве.

Кроме того, телезрители, которые пользуются услугами различных операторов сообщили "Интерфаксу", что вещание телеканала прекратилось у некоторых операторов. В частности, канал пропал у пользователей услуг МГТС, "Акадо" и "Триколор". Вместо канала висит сообщение "Уважаемые телезрители, по требованию правообладателя вещание приостановлено".

4 марта РКН сообщил, что ряд информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, а также их проектам, заблокированы в РФ за распространение фейков о происходящем на территории Украины. В частности, заблокированы сайты изданий "Голос Америки" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), BBC, DW, Meduza (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Позднее оказалось, что заблокирован сайт, как Русской службы BBC, так и официальный международный сайт BBC.com, а также BBC News.

Генпрокуратура потребовала их блокировки, посчитав, что они распространяют фейки о происходящем на территории Украины.