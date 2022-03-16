Трое россиян стали фигурантами уголовных дел о фейках в отношении армии РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) завел против троих россиян уголовные дела о распространении в соцсетях заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил, сообщает в среду сайт ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская в инстаграме опубликовала ряд записей, в которых "под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства".

"Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы РФ", - заявили в СК.

По данным следствия, Белоцерковская находится за рубежом, "в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск"

Кроме этого, сообщили в ведомстве, в Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждены аналогичные уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО Северск и жителя Томска.

"По данным следствия, подозреваемые разместили в одной из социальных сетей и мессенджерах под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих, а также об их действиях на территории Украины в период проведения специальной военной операции и её результатах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "эту информацию они якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий".

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий. Произведен обыск по месту проживания подозреваемых, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия", - заявили в СК.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Максимальное наказание по статье 207.3 УК РФ устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий).