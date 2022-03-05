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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Закон о наказании за фейки распространят на Росгвардию

Закон о наказании за фейки распространят на Росгвардию
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Закон об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах распространится на Росгвардию и другие организации, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил глава комитет Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

В РоссииХинштейн сказал, что закон о наказании за фейки коснется и иностранцевЧитать подробнее

Он отметил, что "сегодня уже не секрет, что подразделения Росгвардии также активно участвуют в СВО; обеспечивают общественный порядок на освобождённой территории, охраняют объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождают колонны с гуманитарными грузами".

"Несомненно: те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых Сил России", - написал глава комитета.

В пятницу президент РФ подписал закон об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий).

Кроме того, суд сможет назначать штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Есть и ряд других санкций по этой статье в зависимости от обстоятельств совершения деяния, в том числе штраф в размере от 3 до 5 млн рублей.

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Росгвардия

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