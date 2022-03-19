Что произошло за день: суббота, 19 марта

Заявление Лаврова о ходе переговоров с Киевом, угроза отключения России от GPS, предупреждение РКН в адрес Google

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Лавров сказал, что США "держат за руку" делегацию Украины на переговорах с РФ. Глава МИД России заявил, что переговорный процесс идет, но Штаты не дают Киеву соглашаться на минимальные условия Москвы. Министр подчеркнул, что Запад показал себя как ненадежный партнер, а также отметил, что у России нет "шкурных" интересов в свете возможного выхода Ирана на рынок нефти. Идею Польши о введении миротворцев НАТО на Украину Лавров расценил как попытку получить контроль над западной частью страны.

- Дмитрий Рогозин сообщил о планах США отключить Россию от GPS в рамках санкций. Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что у России есть своя спутниковая система навигации - "ГЛОНАСС".

- ФСБ сообщила, что украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, в условиях шторма тросы, которыми мины соединены с донными якорями, стали обрываться, снаряды дрейфуют в западной части Черного моря.

- Роскомнадзор заявил, что Google игнорирует требования о разблокировке YouTube-каналов российских СМИ. В ведомстве напомнили о законодательной возможности применить к компании "меры технологического воздействия".

- Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 8,6%. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан.

- В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4,6 тысячи человек. Суточный прирост новых заболевших составил 32 958 случаев, из них в Москве - 927, в Петербурге - 1 472.