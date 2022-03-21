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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 2 тыс. человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU -За минувшие сутки в России 2 187 человек был госпитализирован с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,3%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 48 регионах, ситуация осталась без изменений в 6 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 21 марта в РФ выявлено 28 709 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 2 326. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 19 дней подряд.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 409 человек, накануне сообщалось о 434 умерших.

Выздоровели за сутки 61 938 человек, или на 17,1% меньше по сравнению с 20 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 611 401 случай коронавирусной инфекции, 364 901 умерший и 16 271 880 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 21 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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