Заболеваемость коронавирусом в РФ за четыре недели упала в 3,7 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом за последние четыре недели снизился в 3,7 раз, однако уровень заболеваемости остается достаточно высоким, сообщили Роспотребнадзоре.

"За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 тыс. населения на восьмой неделе 2022 года, до 160,25 на 100 тыс. населения по итогам 11-й недели 2022 года, что, однако, в 3,6 раза выше показателя заболеваемости за аналогичный период прошлого года (11-я неделя 2021 года - 45,05 на 100 тыс. населения) и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021 год (95,62 на 100 тыс. населения)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, несмотря на регистрируемую в настоящее время тенденцию снижения эпидемического процесса COVID-19, показатели заболеваемости в РФ остаются на достаточно высоком уровне. По итогам 11-ой недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже чем на прошлой неделе.