РКН перестал блокировать сайт "Новых Известий"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сайт газеты "Новые Известия" снова доступен в России, следует из данных Роскомнадзора.

Универсальный сервис РКН по проверке блокировок показал, что ресурс newizv.ru в списке блокируемых больше не содержится. Как убедился корреспондент "Интерфакса", доступ к сайту "Новых Известий" есть.

По данным организации Роскомсвобода, которая делает выгрузку из реестра запрещенной информации РКН, разблокировка произошла 23 марта.

РКН внес сайт газеты в реестр запрещенной информации 16 марта по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля. В тот же день были заблокированы сайты ещё более 30 информационных ресурсов, в том числе сайт издания "Кавказский узел" (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), русскоязычных израильских СМИ "9 канала" и "Вестей Израиля", белорусского "Еврорадио" и эстонской газеты Postimees. В тот же день в реестр запрещенной информации был внесен сайт расследовательской группы Bellingcat (тоже признан СМИ-иноагентом).

РКН на направленный тогда запрос "Интерфакса" о причинах блокировки не ответил. Генпрокуратура требовала блокировки ряда российских и иностранных СМИ, посчитав, что они распространяют фейки о событиях на Украине.

Ежедневная общественно-политическая газета "Новые Известия" выходила с 1997 года, с мая 2016 года выпуск печатной версии прекращен.