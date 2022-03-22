Япония назвала "неприемлемым" решение РФ прекратить переговоры по мирному договору

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора является "прискорбным и неприемлемым".

"Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что приостановка российской стороной работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах "является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".

"История рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах (японское наименование южных Курильских островов - ИФ), основана на договоренности в 2016 году между премьер-министром Абэ и президентом Путиным. Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны", - добавили в посольстве.

Там добавили, что Япония считает неприемлемой российскую специальную военную операцию на Украине и "выражает категорический протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону".

МИД РФ выступил в понедельник с заявлением об ответных мерах на решения правительства Японии.

В частности, на Смоленской площади сообщили, что Россия в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору "ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

Кроме того, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Также Москва объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Ранее Япония ввела санкции в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина, ряда бизнесменов, депутатов, а также против юридических лиц. Кроме того, Япония лишила РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле.