Желание перевестись в российские вузы выразили больше 500 студентов-россиян

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования продолжает получать заявления от российских студентов, которые учатся за границей, но хотят вернуться на родину и продолжать обучение здесь, уже поступило более 500 таких заявок, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"У нас день ото дня растет количество заявлений от студентов из-за рубежа, которые хотели бы продолжить обучение в России. На сегодняшний день более 500 заявок. В масштабах всей системы высшей школы (...) это не так много, но каждый студент для нас дорог", - сказал министр на встрече с ректорами российских вузов. Его слова цитирует пресс-служба министерства.

Фальков поблагодарил вузы, которые согласились принять таких студентов. По его данным, в российских ведущих университетах уже начали учиться 85 человек, которые перевелись из-за границы.

Касаясь вопросов международного сотрудничества на фоне западных санкций из-за ситуации вокруг Украины, министр призвал российские вузы "быть выше эмоций и не поддаваться на провокации". "Российская наука и высшее образование должны быть на фронтире, нам нужно продвигать свои идеи, свое видение. Но это не должно выходить за рамки национальных интересов нашего государства", - отметил Фальков.

Российские чиновники в конце февраля стали говорить, что зарубежные вузы начали ущемлять права студентов из России и отчислять их, этих учащихся было предложено переводить в ведущие российские университеты.