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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В РФ из-за границы для продолжения обучения запланировали вернуться 157 студентов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - 157 обучающихся за рубежом российских студентов обратились за переводом в вузы РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине и последующих за этим санкций, заявили в субботу в Минобрнауки.

Как сказали в ведомстве, таковы данные на 9 марта. "Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Канады, Италии", - сообщили "Интерфаксу" в Министерстве науки и высшего образования.

Там напомнили, что в конце февраля Минобрнауки России объявило, что все граждане РФ, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать на Родину и продолжить обучение в ведущих университетах страны.

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О нарушении прав российских студентов, обучающихся за рубежом, заявляла омбудсмен Татьяна Москалькова. Ряд вузов РФ уже сообщил о готовности принять студентов для продолжения учебы.

В министерстве также сказали, что сейчас пока не видят большого наплыва студентов из ДНР и ЛНР, которые хотят обучаться в российских вузах. "В Донецкой народной республике действуют 16 вузов, в Луганской народной республике - 7, в них студенты продолжают обучение", - сообщили в ведомстве.

В Минобрнауки также сказали, что "обучение возможно благодаря тому, что линия боевых действий отодвинулась далеко от территорий республик".

Отмечается, что, в свою очередь, все российские вузы в случае необходимости готовы принять студентов из ДНР и ЛНР, такая практика уже отработана. "В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)", - уточнили в министерстве.

Минобрнауки РФ ЛНР ДНР

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