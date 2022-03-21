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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Роспотребнадзор уточнил, что ношение масок в поездах остается обязательным

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ношение масок в железнодорожных поездах остается обязательным, несмотря на снятие различных коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

"Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным", - говорится в сообщении.

Ранее в официальном Telegram-канале РЖД появилось сообщение о том, что компания сняла ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах. На сайте РЖД был опубликован документ управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о поэтапном снятии ограничений в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Роспотребнадзор коронавирус
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