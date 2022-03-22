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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В Минздраве заявили об отсутствии предпосылок к дефициту лекарств

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В России в настоящее время нет дефицита лекарственных препаратов и предпосылок к нему; производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.

"Дефицита лекарств или предпосылок для него на сегодняшний день нет. Как мы не раз говорили, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются", - сказали в министерстве во вторник.

Отмечается, что сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который в настоящее время идет на спад.

При этом, имевшее место в предыдущие годы сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименованиям никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями, сообщили в Минздраве.

Например, препарат с торговым наименованием "Солу-кортеф" (международное непатентованное наименование (МНН): гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах.

Также в министерстве сообщили, что Росздравнадзором ранее были получены письма о прекращении поставок лекарственных препаратов держателями регистрационных удостоверений: "Беталок" (МНН: метопролол) - поставки прекращены производителем с мая 2020 года, "Медрол" компании Пфайзер (МНН: метилпреднизолон) - поставки прекращены с 2021 года, "Метипред" компании Орион МНН: метилпреднизолон) - прекращение поставок с февраля 2021 года.

В Минздраве сообщили, что у большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства.

"Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора", - отмечается в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса сообщества "Врачи.рф" сообщила, что российские врачи в своей практике столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов. Отмечается, что, в частности, речь идет о противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических, противосудорожных препаратах и антидепрессантах.

Минздрав РФ
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