В Смольном заявили о дефиците 34 препаратов в аптеках Петербурга

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В петербургских аптеках наблюдается дефицит 34 наименований лекарственных средств, что связано с ажиотажным спросом и логистическими проблемами, сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в ходе отчета перед городским Законодательным собранием в среду.

"К сожалению, в настоящее время имеется дефектура из 34 наименований, 32 позиции из которых относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Говоря об этой дефектуре, я напоминаю, что говорю о розничных продажах", - сказал Лисовец.

По 33 позициям этот дефицит связан, прежде всего, с задержками поставок по логистическим причинам, например, если наблюдается ажиотажный спрос, а перевозчик не справляется с объемами поставок, объяснил Лисовец, а не с прекращением поставок из-за санкций. Исключение составляет препарат "Топамакс" компании Janssen-Cilag, который был выведен из оборота в 2021 году.

"Значительная часть (этих препаратов поступает) из стран, которые применяют в отношении РФ недружественные действия, но в этот список входят также Аргентина, Бангладеш, Индия. И в значительной степени проблемы с наличием лекарственных препаратов связаны с ажиотажным спросом и желанием пациентов приобрести лекарства в запас", - сказал Лисовец.

Так, благодаря невысокой цене препарата "Эутирокс" (гормоны щитовидной железы) пациенты приобретали по несколько упаковок, образовав дефицит, но власти ожидают, что весь спрос будет удовлетворен в течение двух-трех недель.

Кроме того, из аптек Петербурга пропал противоэпилептический препарат "Карбамазепин" производства израильской компании Teva.

"По информации производителя - письмо есть в комитете - данный препарат планируется к поставке в РФ не ранее 15 мая текущего года", - сказал Лисовец.

По его словам, все дефектурные позиции имеют аналоги, которые выписывают лечащие врачи.

Среди лекарств для льготников дефицит образовался на четыре препарата: "метотрексат", "ботулинический токсин типа A", "левотироксин натрия" и "иммуноглобулин человека нормальный". Во всех случаях первый аукцион, который проводил комитет по здравоохранению, не состоялся, среди возможных причин - резкий скачок курса валют, однако контракты с единственным поставщиком уже заключены, ожидается, что все препараты появятся в аптеках для льготных категорий граждан до конца недели.

Всего в Петербурге работают 2568 аптек. По данным Смольного, запаса лекарств и медицинских изделий в аптечных сетях по разным позициям хватит на срок от 2 до 6 месяцев. По состоянию на вторник в рознице числилось 44 тысячи лекарственных препаратов международных непатентованных наименований, что на 3,8% больше, чем неделю назад.