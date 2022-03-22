РАЭК спрогнозировала отъезд из РФ до 100 тысяч IT-специалистов в апреле

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках "второй волны" эмиграции IT-специалистов, такой прогноз дали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

"Первая волна – 50-70 тысяч человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники", - сообщил глава РАЭК Сергей Плуготаренко во вторник на заседании "Развитие IT-отрасли в условиях санкций" в Госдуме.

В связи с оттоком IT-специалистов Минцифры подготовило меры поддержки IT-отрасли. В рамках нового пакета мер все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, получат отсрочку от призыва в армию. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. IT-компании смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники – оформить льготную ипотеку.

В Минцифры заявляли, что ведут большую работу с отраслью по формированию дополнительных и точечных мер поддержки конкретных сегментов IT-индустрии.