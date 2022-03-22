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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

На ульяновских ярмарках придумали, как бороться с "каруселями" по закупкам сахара

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Ульяновской области пройдут весенние сельскохозяйственные ярмарки с участием местных производителей, на каждой будет продано по 50 тонн сахарного песка с Ульяновского сахарного завода, сообщило Министерство агропромкомплекса региона.

Продавать сахар будут по 5 кг в одни руки.

"Для недопущения "карусели" покупателей сахарного песка между торговыми точками рассматривается вопрос нанесения на руки покупателей несмывающихся в течение суток штампов", - говорится в сообщении.

Чиновники нашли оператора, который закупит сахар у производителя, расфасует и будет продавать на каждой ярмарке с шести торговых точек с 6 утра до 13 часов.

"Цена на сахар будет сформирована как среднерыночная на дату проведения ярмарки", - говорится в пресс-релизе.

В Ульяновске 26 марта пройдет ярмарка в Засвияжском районе, в ТК "Звезда"; 2 апреля - в Ленинском районе на Дворцовой улице, 9 апреля - в Заволжском районе на Ульяновском проспекте, 23 апреля - на проспекте Гая в Железнодорожном районе. 16 апреля ярмарку проводить не будут из-за районных эстафет.

Провести такие ярмарки, чтобы обеспечить людей продуктами по доступным ценам, решил глава региона Алексей Русских с учетом роста спроса на хранящиеся товары и спада пандемии. Участвовать в ярмарках могут сельхозпредприятия, предприятия пищевой промышленности, потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, а также предприятия оптовой и розничной торговли из всех муниципальных образований Ульяновской области.

"Каждый желающий участвовать в ярмарке может подать заявку в муниципальное образование, в котором осуществляет деятельность, и получить бесплатный пропуск. Главное - иметь все документы о качестве и безопасности своей продукции и привезти заявленный ассортимент в полном объеме", - объяснили чиновники.

Ульяновская область Ульяновск
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