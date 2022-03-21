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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Сахарозаводы Кубани будут заключать прямые соглашения на поставки торгсетям

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сахарные заводы Краснодарского края готовы заключать прямые соглашения на поставку сахара с торговыми сетями, это позволит стабилизировать цены на эту продукцию и исключить спекуляции.

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"Предприятия торговли посчитают свою потребность в сахаре, и этот объем им будет отгружен напрямую от производителей по фиксированной цене до 65 рублей за килограмм", - сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании по ситуации в пищевой и перерабатывающей промышленности, прошедшем в Красноармейском районе. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Соглашения будут заключены на этой неделе, подчеркнул Коробка.

В Краснодарском крае по-прежнему наблюдается повышенный спрос на сахар, что спровоцировало рост цен на продукцию. Как сообщал ранее глава региона Вениамин Кондратьев, в отдельных случаях несетевые магазины подняли цену на продукт вдвое. Губернатор отмечал, что Кубань полностью закрывает собственную потребность в 240 тыс. тонн. При этом на складах хранится еще более 400 тыс. тонн. Соответственно, никаких объективных причин для дефицита и роста цен на сахар нет.

Кубань - главный производитель сахара в РФ. Ежегодно 14 сахарных заводов края выпускают более 1,2 млн тонн этой продукции. Так, в прошлом году производство сахара в регионе выросло на 39%, до 1,25 млн тонн. Под сахарной свеклой в прошлом году было занято 191 тыс. га (рост на 12% относительно 2020 года), из них порядка 10,7 тыс. га - сорта отечественной селекции.

Краснодарский край
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