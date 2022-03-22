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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

"Новая газета" намерена оспорить предупреждение РКН после его получения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Редакция "Новой газеты" намерена обжаловать письменное предупреждение Роскомнадзора, требование ведомства о проставлении маркировки иноагента в одном из материалов на сайте издания будет выполнено сразу после его получения, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Мы пока не получили документ от Роскомнадзора, поэтому не можем сказать, за что нам вынесено предупреждение. После получения мы выполним это требование", - сказала Прусенкова во вторник.

"Новая газета" сейчас выполняет такое количество требований, что на их фоне маркировку издание поставит чуть ли не с удовольствием", - заметила пресс-секретарь газеты.

За последние 12 месяцев предупреждений от РКН "Новая" не получала. "У нас предупреждений за последний год не было", - сказала пресс-секретарь издания, добавив, что ранее за аналогичные нарушения РКН просто составлял административные протоколы.

По ее словам, "Новая газета" намерена оспорить предупреждение после его получения.

"Я думаю, что нам всем дают что-то понять. И мы это всё понимаем. Конечно, довольно бесславно в это время быть закрытым из-за отсутствия маркировки иноагента, а не за иные заслуги перед отечеством. Но мы пройдём весь путь: возможность оспорить предупреждение у нас есть, и мы попытаемся это сделать, мы всегда идём этим законным путём", - сказала Прусенкова.

Ранее во вторник РКН сообщил, что вынес редакции и учредителю издания "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ за отсутствие в одном из материалов на сайте издания маркировки при упоминании НКО-иноагента, а также предупредил, что наличие более одного письменного предупреждения за год может повлечь прекращение деятельности СМИ по суду. РКН ссылается на ст.16 закона "О СМИ".

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