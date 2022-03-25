"Почта России" восстановила онлайн-подписку на "Новую газету"

В компании заявили, что указаний снимать издание с подписки не было и не могло быть

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Почта России" в максимально короткие сроки восстановила онлайн-подписку на "Новую газету" и проведёт служебное расследование, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу "Новая газета" сообщила, что на сайте "Почты России" закрыли подписку на неё.

"Почта России восстановила подписку на "Новую газету". Никаких указаний снять "Новую" с подписки не было и не могло быть: это прямое нарушение нашего договора с изданием. Мы проведем внутреннее расследование этой ситуации", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

Кроме того, добавили в "Почте России", в среду, 23 марта, в сети появилась информация о том, что в одном из почтовых отделений Санкт-Петербурга сняли с доставки тираж "Новой газеты".

"Мы опровергли информацию о сбое в доставке сразу же, тем более что тираж начали доставлять еще вечером 22 марта. В публикациях информация подтверждалась запиской, якобы оставленной в почтовом ящике одного из подписчиков. В тот день мы проверили, есть ли в указанном отделении почтальон с таким именем и есть ли на ее участке подписчики "Новой". Подписчиков на доставочном участке не оказалось. А еще у настоящей Ольги-почтальона оказался другой почерк, и сама она говорит, что такую записку не относила", - заявили в пресс-службе компании.