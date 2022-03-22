Песков заявил о возможном применении ядерного оружия Россией

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия может применить ядерное оружие в случае, если будет угроза существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас есть доктрина внутренней безопасности. Она в открытом доступе, и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано", - сказал Песков по-английски в интервью CNN, отвечая на вопрос о возможности использования Россией ядерного оружия.

"Если будет угроза существованию нашей страны, то оно может быть применено, в соответствии с нашей доктриной", - отметил он.