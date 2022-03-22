Песков заявил, что спецоперация на Украине проходит по плану

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российская специальная военная операция на Украине ведется строго в соответствии с заранее намеченными планами и целями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы говорим о серьезной военной спецоперации, которая проходит сейчас. И она проходит строго в соответствии с планами и целями, которые были заранее установлены", - сказал Песков по-английски в интервью телеканалу CNN.

Песков отметил, что "никто не думал с самого начала, что это (спецоперация - ИФ) займет лишь пару дней". "Это серьезная операция с серьезными целями", - добавил он.

Говоря о целях, Песков, в частности, упомянул демилитаризацию Украину. Он отметил, что "целями российских военных являются только военные цели и объекты на Украине, не гражданские".

Пресс-секретарь президента России также заявил, что цели спецоперации заключаются в том, чтобы "избавиться от националистических батальонов", и чтобы Украина стала "нейтральной страной". Кроме того, Песков добавил, что Украина должна признать, что Крым является "неотъемлемой частью России", а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин пытается добиться, чтобы Запад услышал Москву по вопросам, вызывающим у нее обеспокоенность.

"Президент Путин намерен сделать так, чтобы мир услышал и понял вопросы, беспокоящие нас. Мы пытаемся донести их до мира, до Европы, до Соединенных Штатов, уже пару десятилетий, но никто не слышит нас", - сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что Путин "не зол на украинцев". "Никто здесь в России не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, которые хотят быть частью НАТО, и которые хотят размещения американских ядерных ракет на украинской территории. Он зол на тех людей на Украине, которые запрещают людям говорить на русском в их стране, в том числе тем русским, которые годами жили на Украине. Он зол на тех людей на Украине, кто носит нацистскую символику на улицах Киева и Львова", - сказал Песков.

Он также указал на то, что "оккупация не входит в перечень поставленных задач операции, которую мы проводим".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.