Трутнев предупредил о жесткой борьбе со спекулятивным ростом цен

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Контролирующие органы будут жестко бороться со спекулятивным ростом цен, в том числе на бытовую технику, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы посмотрели все тенденции, связанные и с продовольственными, и непродовольственными товарами. У нас есть рост цен на бытовую технику, там работают наши коллеги из антимонопольной службы, и прокуратуры", - сказал Трутнев в четверг журналистам по итогам совещания по ситуации, складывающейся на потребительском рынке Якутии.

По его словам, важно понять причины скачка цен.

"Очень часто скачок цены возникает в силу ажиотажного спроса и возможности людей больше заработать, то есть они просто спекулятивно повышают цены. Эти действия будут наказываться. Есть антимонопольное законодательство страны, есть органы, которые контролируют его исполнение. Работа будет идти достаточно жестко и по Якутии, и по всем другим субъектам РФ", - сказал Трутнев.