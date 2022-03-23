Виновным в гибели нижегородской пары с детьми может быть отец семейства

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает несколько версий гибели семьи из четырех человек, найденной в квартире в Нижнем Новгороде в среду утром, сообщает СУ СКР по региону.

Одна из версий - это убийство главой семьи детей и жены, с последующим суицидом, говорится в сообщении. "В ходе расследования уголовного дела будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - заявили в региональном управлении СКР.

Следствие отмечает, что следов проникновения в квартиру семьи, найденной убитой в Нижнем Новгороде, не выявлено.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что в квартире дома по улице Минина были обнаружены тела женщины, мужчины и их двоих детей. Уголовное дело квалифицировано по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области "Интерфаксу" сообщали, что на учете в органах внутренних дел данная семья не состояла. Соседи с жалобами на данную семью также не обращались. О проверке по факту убийства семьи из четырех человек сообщала прокуратура Нижегородской области.

По данным информированного источника "Интерфакса", глава семьи, найденный убитым, - местный бизнесмен, владелец медицинской компании.