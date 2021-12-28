Вильфанд отметил хорошее состояние посевов озимых в большинстве регионов РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Посевы озимых культур в большинстве регионов РФ находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"По оценкам, состояние растений в большинстве житниц страны хорошее и удовлетворительное. Ко времени прекращения вегетации, то есть ко времени, когда выпал снег, озимые культуры на большинстве площадей достигли фазы кущения. Это здорово", - сказал он.

По его словам, в Южном и Северо-Кавказском округах доля площадей с плохими и изреженными посевами составляет всего 2-2,5%. "Есть только один регион, где площадь с плохими озимыми составляет около 10% – Уральский округ. Но это тоже ничего страшного", - сказал он, напомнив, что "и весной, и летом, и осенью там был страшный дефицит осадков, поэтому сеять приходилось в сухую землю".

Как заявил Вильфанд, в последние годы зима помогает аграриям, что связано с потеплением климата. "Будем надеяться, что поможет и в этом году", - заключил он.

Сев озимых культур в РФ под урожай 2022 года в этом году проведен на 18,4 млн га против 19,3 млн га в прошлом году.