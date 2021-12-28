Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вильфанд отметил хорошее состояние посевов озимых в большинстве регионов РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Посевы озимых культур в большинстве регионов РФ находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"По оценкам, состояние растений в большинстве житниц страны хорошее и удовлетворительное. Ко времени прекращения вегетации, то есть ко времени, когда выпал снег, озимые культуры на большинстве площадей достигли фазы кущения. Это здорово", - сказал он.

По его словам, в Южном и Северо-Кавказском округах доля площадей с плохими и изреженными посевами составляет всего 2-2,5%. "Есть только один регион, где площадь с плохими озимыми составляет около 10% – Уральский округ. Но это тоже ничего страшного", - сказал он, напомнив, что "и весной, и летом, и осенью там был страшный дефицит осадков, поэтому сеять приходилось в сухую землю".

Как заявил Вильфанд, в последние годы зима помогает аграриям, что связано с потеплением климата. "Будем надеяться, что поможет и в этом году", - заключил он.

Сев озимых культур в РФ под урожай 2022 года в этом году проведен на 18,4 млн га против 19,3 млн га в прошлом году.

Гидрометцентр Роман Вильфанд

Новости
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора пока не надеется на "затухание" пандемии COVID

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет
Пандемия коронавируса

Путин заверил, что "Спутник V" точно нейтрализует штамм "омикрон"

Пандемия коронавируса

Попова спрогнозировала, что "омикрон"-штамм COVID постепенно вытеснит "дельту"

Попова спрогнозировала, что "омикрон"-штамм COVID постепенно вытеснит "дельту"

Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года

Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года

В СПЧ заявили, что деятельность "Мемориала" должна быть продолжена

В СПЧ заявили, что деятельность "Мемориала" должна быть продолжена

Мужчина с оружием попытался напасть на больницу на Ставрополье

Пандемия коронавируса

Траты россиян на вакцинные туры за рубеж оценили в 310 млн рублей

Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал"

Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал"

Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года

Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });