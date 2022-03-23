Yokohama остановит производство шин в РФ из-за проблем с закупкой сырья

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Yokohama Rubber Company (Япония) заявила о постепенной остановке производства на своей российской "дочке" ООО "Йокохама РПЗ", расположенной в особой экономической зоне "Липецк".

"Учитывая текущую ситуацию и трудности с закупкой сырья, Yokohama Rubber приняла решение о постепенной остановке производства на своем российском дочернем предприятии по производству легковых шин ООО "Йокохама РПЗ", - говорится на сайте японской компании.

В компании выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации между Россией и Украиной.

"Нашим главным приоритетом является выполнение наших обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников группы и их семьи, клиентов, торговых агентов и деловых партнеров, и мы внимательно следим за развитием ситуации", - отмечается в уведомлении.

В свою очередь глава Липецкой области Игорь Артамонов написал в телеграм-канале, что различные ведомства готовы помочь предприятию с адаптацией к новым условиям логистики. "Готовы оказывать содействие по линиям Минпромторга и Минтранса, чтобы ускорить процесс доставки материалов", - отметил глава региона.

Он также сообщил, что компания намерена сохранить штат сотрудников на липецком предприятии. "Руководство заверило, что компания заинтересована в том, чтобы все сотрудники продолжили работу на заводе. Будем контролировать", - отметил Артамонов.

В региональной администрации "Интерфаксу" уточнили, что на заводе работают около 760 человек.

Компания "Йокохама РПЗ" была основана в 2008 году в Грязинском районе Липецкой области и является первой компанией-производителем автомобильных шин марки Yokohama в России. Инвестиции составили 26,7 млрд рублей. На заводе установлено оборудование, импортированное в основном из Японии и Европы.

Японская Yokohama Rubber Company основана в 1917 году. Заводы Yokohama выпускают шины для пассажирских автомобилей, грузовиков, автобусов, строительных и горнодобывающих машин, а также резинотехнические изделия промышленного назначения.