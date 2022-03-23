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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Песков прокомментировал увольнение Чубайса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, информацию об отъезде Чубайса из страны комментировать не стал.

"Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал - не уехал - это его личное дело", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, ушел ли Чубайс с поста по собственному желанию и покинул ли он Россию.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс покинул пост и уехал из России из-за несогласия с военной операцией на Украине.

Дмитрий Песков Анатолий Чубайс
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