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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Подписан указ об отставке Чубайса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Документ опубликован на портале правовой информации и датирован 25 марта.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России из-за несогласия со специальной военной операцией на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день подтвердил эту информацию. "Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал - не уехал - это его личное дело", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, ушел ли Чубайс с поста по собственному желанию и покинул ли он Россию.

Анатолий Чубайс Владимир Путин
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