Bloomberg сообщил об отъезде Чубайса из России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и покинул Россию из-за несогласия с военной операцией на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Чубайса или его представителя, а также Кремля.

Анатолию Чубайсу 66 лет. Спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития он был с декабря 2020 года, а с 1996 года он является действительным государственным советником I класса.

До перехода на пост спецпредставителя президента он 12 лет руководил "Роснано". До этого был гендиректором госкорпорацией "Роснанотех", с 1998 по 2008 год возглавлял российское открытое акционерное общество "Единая энергетическая система России" (РАО "ЕЭС России"). В 90-х годах он занимал высокие должности в правительстве, в том числе был первым вице-премьером, а также несколько месяцев руководил администрацией президента Бориса Ельцина.

В начале 2000-х годов Чубайс был сопредседателем партии "Союз правых сил".

Он кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.