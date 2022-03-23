Польша не разрешит Москве заменить высланных дипломатов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Польша не разрешит России прислать новых дипломатов взамен высылаемых, дипломатический состав в этой стране сократится примерно на три четверти, сообщил телеканалу "Россия 24" российский посол в Варшаве Сергей Андреев. Он сослался на слова представителя МИД Польши.

"Мой собеседник (в МИД Польши) сказал, что численность персонала не соответствует объему отношений между Россией и Польшей в настоящее время... Поэтому в нынешних условиях Польша не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланным", - сказал посол.

Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. По словам Андреева, в их число вошли сотрудники посольства, торгпредства и Росзарубежцентра, посольство лишается "трех четвертей, если не больше, оперативного дипломатического состава".

Посол полагает, что этот шаг польской стороны может привести "если не к формальному разрыву (отношений), то к их фактическому обнулению".

"Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнёров", - добавил он.

"Я думаю, что высылка практически всех российских дипломатов с территории Польши связана именно с этим: они не хотят, чтобы гражданам Украины, которые связывали и связывают свою судьбу с Россией, была оказана поддержка и помощь, в том числе в возвращении, в приезде на территорию России, - заявила ранее в эфире этого же телеканала представитель МИД Мария Захарова. - Они делают все, чтобы усугубить ситуацию для этих людей, возможно, даже их наказать".

"Мы пока еще фамилии не знаем, они нам ещё не сказали. Но честно говоря, даже не понимаем, откуда взялась такая цифра, учитывая, что она несколько больше, исходя из того, что мы понимаем, количественного показателя дипломатического состава, - отметила она. - Нужно понять, о ком идёт речь, и потом уже делать какие-то выводы, потому что дипломатов меньше, чем заявленная цифра".

Андреев 23 марта сообщил, что получил в МИД Польши ноту о высылке 45 российских дипломатов, которым предписано покинуть страну максимум за пять дней. В российском МИД и Кремле пообещали дать на это решение "соответствующий ответ". Источники польских СМИ утверждали, что дипломатов решили выслать за деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.