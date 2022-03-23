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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

МИД РФ пообещал ответ на высылку 45 российских дипломатов из Польши

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва даст соответствующий ответ на высылку 45 своих дипломатов из Польши, заявила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ответ будет дан соответствующий", - сказала высокопоставленный российский дипломат.

Ранее в среду представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын подтвердил, что польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

Позже посол России в Польше сообщил о получении в МИД этой страны ноты о высылке 45 российских дипломатов, которым предписано покинуть страну максимум за пять дней.

Польша МИД РФ
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