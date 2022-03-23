МИД передал посольству США список выдворяемых из России дипломатов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В российский МИД был вызван старший дипломат американского посольства и ему вручили список американских дипломатов, которых выдворят из России в ответ на высылку сотрудников российского постпредства при ООН, сообщил департамент информации внешнеполитического ведомства.

"Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ", - отмечается в сообщении.

В самом конце февраля из США были выдворены 12 сотрудников постпредства России при ООН и сотрудник секретариата ООН. Тогда на Смоленской площади отметили, что это происходит при явном попустительстве секретариата организации, и призвали Вашингтон не идти на дальнейшую эскалацию.