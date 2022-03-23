Совет Федерации одобрил закон о наказании за фейки о работе госорганов за рубежом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил поправки об ответственности за недостоверную информацию о работе российских госорганов за рубежом. Штрафы за такое нарушение могут составить до 5 млн рублей, сроки лишения свободы - до 15 лет.

Госдума утвердила этот закон 22 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 марта выразил уверенность, что Владимир Путин быстро определится с тем, подписывать или не подписывать этот документ, как только он его получит.

Поправки вошли в законопроекты 9712-8 и 9732-8, затрагивающие тематику, отличную от вопросов работы госорганов за рубежом: проекты посвящены ответственности за повреждение лесных насаждений. Такой подход позволил обеспечить их быстрое принятие Думой.

Фейки

Поправки распространяют действие статьи 207.3 Уголовного Кодекса на "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ".

Подобное по аналогии с ответственностью за фейки о российской армии будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо "с искусственным созданием доказательств обвинения" или "из корыстных побуждений", либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", - наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Если же упомянутые деяния повлекли тяжкие последствия, то наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, говорится в поправках.

Действия

Также поправки вносятся и в статью 280.3 УК. Наказание предусматривается за "публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ".

В этом случае штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо возможно лишение свободы на срок до трех лет.

Если эти действия повлекут смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, - то наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

КоАП

Поправки вносятся и в Кодекс об административных правонарушениях, в статью 20.3.3.

Так, публичные действия, "направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ", повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Предусмотрено наказание за случаи, когда такие действия сопровождаются "призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

В этих случаях они влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что эти нормы коснутся всех, "кто защищают интересы России за ее пределами - неважно носят они погоны или нет", например, это посольства, торгпредства и дипучреждения, представительства Россотрудничества, Росгвардии и МЧС.