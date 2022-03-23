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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ГП напомнила об ответственности за фейки о ситуации на товарном рынке РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России призывает не поддаваться на провокации и проверять достоверность информации о ситуации на товарном рынке РФ. Ведомство считает, что распространение этой информации направлено на создание искусственного ажиотажа и провоцирование роста цен, и напоминает, что за подобную недобросовестную конкуренцию предусмотрена ответственность.

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"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации обращаются хозяйствующие субъекты, в том числе с иностранным участием, которые сообщают о размещении в СМИ недостоверных сведений о ситуации на товарном рынке России. При прокурорских проверках в целом ряде случаев выясняется недостоверность таких информационных вбросов", - заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве заявили, что распространение таких фейков имеет целью намеренное создание искусственного ажиотажа на востребованную у населения продукцию и специально провоцирует рост цен на нее.

Подобные действия, считают в прокуратуре, "свидетельствуют о признаках недобросовестной конкуренции в погоне за сверхдоходами".

"Генеральная прокуратура Российской Федерации информирует об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендует потребителям не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ информации", - заявили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура РФ
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