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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Госдеп США назвал нежелательным закрытие посольства в Москве

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Госдепартаменте США не хотели бы закрывать свое посольство в Москве, которое и так испытывает сложности в связи с наложенными Россией ограничениями, заявил на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.

Дипломатическое противостояние

"Наше посольство в Москве продолжает использоваться для координации и связи с нашими российскими коллегами, мы бы не хотели, чтобы оно закрылось", - отметил он.

"Также верно, что ограничения, которые русские наложили, стали бременем для операций нашего посольства", - добавил он, отметив, что ранее введенные ограничения повлияли на возможность посольства функционировать, и новое сокращение персонала только усложнит ситуацию. "У нас не так много осталось возможностей для поддержания работы посольства в Москве", - добавил Прайс.

По его словам, в Вашингтоне верят в открытые линии связи, особенно в нынешний период.

23 марта в российском МИД представителю посольства США передали ноту со спискомамериканских дипломатов, выдворяемых в ответ на высылку 12 дипломатов постпредства России при ООН и российского сотрудника секретариата ООН.

"Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ", - сообщил МИД.

Прайс отметил, что еще не успел ознакомиться с сообщениями о высылке дипломатов.

Хроника 15 апреля 2021 года – 23 марта 2022 годаДипломатическое противостояние
Госдепартамент США Москва Нед Прайс
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