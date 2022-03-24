Госдеп предупредил о затруднении контактов США и РФ из-за высылки американских дипломатов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Высылка Россией американских дипломатов не будет способствовать общению между правительствами РФ и США, заявил официальный представитель Госдепартамента журналистам.

В заявлении дипломата говорится: "Мы можем подтвердить, что 23 марта посольство США получило от министерства иностранных дел России список дипломатов, объявленных "персонами нон грата".

"Это последний бесполезный и непродуктивный шаг России в наших двусторонних отношениях", - отметил представитель Госдепа.

В заявлении содержится призыв воздерживаться от высылки дипломатов и сотрудников американских дипведомств, поскольку "сейчас, как никогда важно, чтобы в наших странах был необходимый дипломатический персонал для облегчения общения между нашими правительствами".

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США не хотели бы закрывать свое посольство в Москве, которое и так испытывает сложности в связи с наложенными Россией ограничениями.

23 марта российский МИД передал представителю посольства США ноту со списком американских дипломатов, выдворяемых в ответ на высылку 12 дипломатов постпредства России при ООН и российского сотрудника секретариата ООН.