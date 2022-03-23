Арестованную в России баскетболистку из США посетил сотрудник консульства

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия предоставила консульский доступ к арестованной американской баскетболистке Бриттни Грайнер, ее 23 марта посетил сотрудник консульства США, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы будем продолжать работать с ее командой адвокатов, чтобы убедиться, что к ней относятся справедливо и что ее права соблюдаются", - добавил он.

По его словам, США продолжают призывать Россию "разрешать постоянный своевременный консульский доступ ко всем американским гражданам в соответствии с международными обязательствами".

О задержании Грайнер в аэропорту "Шереметьево" с наркотиками 5 марта сообщила Федеральная таможенная служба России. При проверке собака отреагировала на ручную кладь спортсменки, в ней обнаружились вейпы с гашишным маслом, заявили в ФТС. Американка стала фигурантом уголовного дела, ее арестовали.

Грайнер 31 год, она выступает за екатеринбургский клуб с 2015 года. В составе сборной США она становилась олимпийской чемпионкой на Олимпиадах 2016 и 2020 годов.