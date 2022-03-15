Правозащитник попросил Лаврова и Блинкена содействовать обмену заключенными

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой организовать обмен заключенными, положение которых ухудшилось из-за введенных санкций.

"Российским заключённым в США из-за санкций уже невозможно передать денежные средства на счёт из-за ограничений переводов, скоро в России из-за санкций США не смогут получать переводы и американцы", - сказал правозащитник "Интерфаксу".

В обращении правозащитник отметил, что в тюрьмах США содержится ряд граждан России, в том числе Константин Ярошенко и Виктор Бут, у которых имеются хронические заболевания и им не оказывается необходимая медпомощь. В России, в свою очередь, в местах заключения содержатся американцы Тревор Рид, Бритни Грайнер, Пол Уиллан, Марк Фогель и другие.

"Родственники указанных граждан сильно переживают за них и очень надеются на обмен", - отмечает Мельников.

Он также сообщил, что направил в ОНК Московской области просьбу проверить условия содержания задержанной с наркотиками американской баскетболистки, олимпийской чемпионки Бритни Грайнер.

"Члены ОНК провели проверку и сообщили о том, что она содержится в трёхместной камере СИЗО, жалоб на условия содержания у неё нет, однако существуют бытовые сложности со спальным местом, ввиду её роста, также она попросила о встрече консулом", - сказал Мельников.