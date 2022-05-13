Арестованная в России американка Грайнер пообщалась с дипломатом из США в суде

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Арестованная в России по делу о хранении вейпа с гашишным маслом американская баскетболистка Бриттни Грайнер в суде смогла поговорить с сотрудником американского посольства, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Его цитирует Bloomberg.

С Грайнер побеседовал консульский чиновник из посольства.

Прайс также сказал, что 31-летняя Грайнер "чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в условиях, которые можно лишь описать как чрезвычайно трудные".

Химкинский суд продлил арест Грайнер до 18 июня.

Грайнер играла за сборную США и в ее составе становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020 годах. С 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК.

5 марта Федеральная таможенная служба сообщила, что еще в феврале Грайнер задержали в "Шереметьево", поскольку в ее ручной клади собака учуяла вейпы с гашишным маслом. Спортсменку арестовали.