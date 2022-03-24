Один человек остался под завалами в шахте в Кузбассе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На поверхность из шахты "Осинниковская" в Кемеровской области вышли, по уточненной информации, 118 человек, сообщили "Интерфаксу" в "Распадской угольной компании" (РУК, управляет активами ПАО "Распадская").

"На шахте "Осинниковская" в подготовительном забое произошло выдавливание угля. На шахту вызвано ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть - ИФ). Один работник - машинист горных выемочных машин - остался под завалом. Ведется поисковая операция. Всего из шахты на поверхность вышли 118 человек", - сказал сотрудник компании.

Позднее он уточнил, что примерное местонахождение рабочего, оказавшегося под завалами в кузбасской шахте, известно.

Пресс-служба администрации правительства региона также сообщила, что, по уточненным данным, в шахте находились 119 человек.

"Один работник проходческого участка 5 не вышел из забоя, остальные выведены на поверхность. Ведется поисковая операция, в которой задействованы 16 членов вспомогательных горноспасательных команд шахты и 12 человек ВГСЧ", - говорится в сообщении.

Работа шахты приостановлена, идет проветривание в штатном режиме, горения нет.

Ранее сообщалось об обрушении горных пород на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области. Прокуратура инициировала проверку законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2020 года в 1,897 млрд тонн.