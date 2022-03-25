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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Один горняк погиб после аварии на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Шахтер, который находился под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, погиб, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"На шахте "Осинниковская" ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обрушении горных пород на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области, под завалами находился один человек.

Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение горных работ, кроме работ по обеспечению жизнедеятельности шахты. Материалы передали в суд.

Прокуратура инициировала проверку законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта "Осинновская" считается старейшей и самой глубокой шахтой на территории Кемеровской области. Горные работы ведутся на глубине 600-800 м, на ней добывают коксующийся уголь. "Осинновская" входит в состав "Распадской угольной компании".

Кузбасс Кемеровская область Осинниковская
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