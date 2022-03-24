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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:05

Закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Росавиация в пятый раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, на этот раз до 1 апреля.

Согласно сообщению ведомства, полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста ограничиваются до 1 апреля 03:45 по московскому времени. Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине. Позднее они несколько раз продлевались.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Росавиация Украина
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