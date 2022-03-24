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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

"Роскосмос" опроверг слухи о проблеме с возвращением астронавта с МКС на Землю

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" продолжит выполнять свои обязательства по Международной космической станции (МКС), в том числе вернет на Землю находящегося там американского астронавта, заявили в пресс-службе госкорпорации.

"В связи с появлением в зарубежных СМИ недостоверной информации, вызвавшей беспокойство семьи астронавта Марка Ванде Хая, пресс-служба "Роскосмоса" выступает с опровержением слухов", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в официальном Telegram-канале.

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Ранее в американских СМИ сообщалось, что в связи с санкциями США, введенными против российской ракетно-космической отрасли, могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить "Роскосмос".

"Неоднократно со стороны генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина и от лица пресс-службы говорилось о том, что "Роскосмос" продолжит выполнять свои обязательства по тематике МКС", - отмечает госкорпорация.

Подробные данные о возвращении экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-19" в составе Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая опубликованы на сайте "Роскосмоса", отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, посадка корабля "Союз МС-19" намечена на 30 марта. По последним данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане в 14:28 по московскому времени.

Роскосмос Марк Ванде Хей МКС
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