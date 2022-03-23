В NASA назвали неизменными отношения с "Роскосмосом" на МКС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит сотрудничество с российской госкорпорацией "Роскосмос", несмотря на текущую ситуацию, сообщил глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

"Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту станции и между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве продолжаются без изменений", - сказал Нельсон в ходе телеконференции, посвященной программе "Артемида".

Он отметил, что ожидает продолжения отношений, и подчеркнул, что старт ракеты-носителя "Союз" с тремя космонавтами на борту прошел по плану вопреки обсуждениям в соцсетях.

Теперь глава NASA рассчитывает, что возвращение Марка Ванде Хая вместе с россиянами Олегом Новицким и Петром Дубровым пройдут "без запинки".

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли.

В тот же день в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

28 февраля руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что NASA и "Роскосмос" продолжают сотрудничество в штатном режиме. Также, по ее словам, среди партнеров по МКС нет планов отказаться от работы на станции.