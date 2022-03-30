Космонавты Дубров и Шкаплеров и астронавт Ванде Хай вернутся в среду на Землю с МКС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" с космонавтами "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем в среду приземлится в Казахстане.

Как сообщали в "Роскосмосе", в 07:10-07:30 мск экипаж закроет люки между кораблем и модулем "Рассвет" российского сегмента МКС. В 10:21 корабль отстыкуется от станции. Посадка корабля ожидается в 14:28.

Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" ожидается в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. Новицкий вернулся на землю осенью вместе с представителями "киноэкипажа" - актрисой Юлией Пересильд и режисером Климом Шипенко, прибывшими вместе со Шкаплеровым на станцию 9 октября 2021 года на "Союзе МС-19".

Ванде Хай на данный момент последний американский астронавт, прибывший на МКС на российском космическом корабле. На протяжении последнего года астронавты используют для полетов к МКС корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX.

Россия и США ведут переговоры по заключению соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС, однако на фоне обострившихся из-за российской военной операции на Украине российско-американских отношений судьба соглашения остается неясной.

27 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что не видит необходимости в возобновлении практики перекрестных полетов.

"Перекрестные полеты - это, на самом деле, элемент этого сотрудничества (на МКС - ИФ), далеко не самый главный. Нужный при хороших, добрых отношениях. Когда отношения такие, когда США выступают в качестве спонсора государственного терроризма в отношении русских людей, наших соотечественников... В отношении наших высших национальных интересов мы не можем делать вид, что business as usual", - сказал Рогозин.

По его словам, решение о судьбе соглашения "Роскосмос" будет принимать после получения ответа от партнеров по МКС о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по Международной космической станции требование снять санкции с предприятий госкорпорации. Как отмечал ранее глава госкорпорации, "Роскосмос" ждет ответа партнеров до конца марта, после чего будет принято решение о дальнейшей эксплуатации МКС. Срок работы станции истекает в 2024 году, однако Россия и США обсуждают продление работы станции.

14 марта руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что переговоры по "перекрестным" полетам между NASA и "Роскосмосом" продолжаются, американские астронавты вскоре отправятся в РФ для тренировок на "Союзе".

24 февраля в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

20 января в "Роскосмосе" сообщили, что в случае подписания соглашения о перекрестных полетах между Россией и США астронавт NASA Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-22" вместо Анны Кикиной, которая отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon.

По данным госкорпорации, полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти Кикина, состоится в августе 2022 года. Ранее в NASA сообщали, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

27 декабря 2021 года Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.

13 января Рогозин сообщил, что проект соглашения проходит согласование в МИД России.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в NASA сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.