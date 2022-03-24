Ночные взрывы в приграничном с Украиной белгородском селе произошли в нежилой зоне

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Снаряды при ночном обстреле села Журавлёвка Белгородской области упали в нежилой зоне, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По докладу оперативного штаба, ночью в селе было неспокойно. Информацию проверил. Снаряды упали в нежилой зоне села. Разрушений и пострадавших нет. В целом ситуация в области находится под контролем", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что при попадании снаряда в Журавлёвку 23 марта один дом разрушен и более десятка получили повреждения. "После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты", - сообщил Гладков.

Как сообщалось, 23 марта прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлёвка Белгородской области, был поврежден жилой дом. Трое мирных жителей получили ранения, один из них получил амбулаторную помощь, двое находятся в больнице.

Губернатор сообщил, что для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит в них режим ЧС. Вечером 23 марта в Белгород были эвакуированы 178 жителей Журавлёвки и Нехотеевки. По информации мэрии, ночью прибыли еще 18 человек.

Также сообщалось, что в ночь на четверг в селе Журавлёвка произошло еще несколько взрывов.